أخبار فاتتك| 18 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة ووظائف شاغرة بالضرائب

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة “أخبار فاتتك”.

"الصحة" تعلن تجهيز 18 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة

كشفت الدكتورة آمال عبد الحي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من تجهيز 18 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة في مصر.

https://www.dostor.org/4564666

وظائف قيادية شاغرة بـ"الضرائب": إليك الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجة مصلحة الضرائب المصرية لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها فى مناصب قيادية بالمستوى الوظيفى "الممتاز"، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار المركزى للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

https://www.dostor.org/4564561

إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال غرب جنين

أصيب شابان فلسطينيان، في وقت متأخر من ليل الإثنين/الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد، غرب جنين شمال الضفة الغربية.

https://www.dostor.org/4564668

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على عمق ضحل، اليوم الثلاثاء، قبالة الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة، بحسب ما أعلن مرصد الزلازل الأميريكي.

https://www.dostor.org/4564640

القابضة لكهرباء مصر تعلن عن بعض الوظائف القيادية بالقطاع

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى عبر موقعها الرسمي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية على أن يقتصر التقديم على العاملين بالشركات التابعة لها ومن العاملين بالشركة القابضة والوظائف التي تحتاجها تضم (رئيس قطاع التدريب، مدير الإدارة العامة للضرائب التابع لقطاع الشئون المالية، مدير الإدارة العامة للحسابات والتسويات).

https://www.dostor.org/4564540

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

مع بداية الصباح يسعى عشاق كرة القدم والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمشاهدة كافة الماتشات ومتابعتها في وقتها الحصري، وتشجيع الفرق المفضلة لديهم.

https://www.dostor.org/4564639