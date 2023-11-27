القابضة لكهرباء مصر تعلن عن بعض الوظائف القيادية بالقطاع

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى عبر موقعها الرسمي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية على أن يقتصر التقديم على العاملين بالشركات التابعة لها ومن العاملين بالشركة القابضة والوظائف التي تحتاجها تضم (رئيس قطاع التدريب، مدير الإدارة العامة للضرائب التابع لقطاع الشئون المالية، مدير الإدارة العامة للحسابات والتسويات).

واشترطت الشركة القابضة لكهرباء مصر في إعلانها أن يكون المتقدم للوظائف، مستوفيا لشروط التعيين الواردة بلائحة العاملين بالشركة ولايجوز التقدم لأكثر من وظيفة.

تقدم الوظائف باليد على النموذج المعد لذلك مع نسخة أصل، بالإضافة إلى نسخة الكترونية على cd باسم المحاسب رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية بالشركة، ويضم الطلب الشهادات الدالة مدد الخبرة اللازمة وصورة بطاقة الرقم القومي و4 صور شخصية، وحددت الشركة القابضة 10 أيام من تاريخ النشر كآخر موعد للتقديم.

9 سنوات مرت منذ أن وضعت الحكومة المصرية خطتها للنهوض بقطاع الكهرباء، في ظل المساعي الجادة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء التي عانت منها خلال عامي 2012 وحتى نهاية 2013، لتضع آليات حل تلك الأزمة على رأس أولوياتها لتطلق استراتيجيتها لرفع كفاءة الطاقة وتحسين جودة الخدمة المقدمة بأنحاء الجمهورية.

وبفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية، تمكنت وزارة الكهرباء والطاقـة مـن تحقيـق إنجازات ملموسة فـي تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطـاع، بغرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء.

تبنّت الدولة 2014 هدفـًا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية مـن الكفاءة والاستدامة، إضافة إلى تحديد برامج متابعة كفاءة الطاقـة فـي قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب استثمار فائض الطاقة الكهربائية في الربط مـع دول الجوار.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في مجـال إنتاج الكهرباء منذ 2014 نحو 355 مليـار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة، ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطـق علـى مستوى الجمهورية، ما حقق نقلة نوعية فـي زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.

وارتفعت القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة محطات بنحو 128.8% منـذ العام المالي 2012/2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجاوات إلى 58818 ميجاوات بحلول العام المالي 2021/2020.