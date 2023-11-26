استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وقالت الوكالة إن محمد رياض صالح (16 عاما) استشهد مساء السبت، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على محمد في منطقة جبل الطويل على مدخل مستعمرة "بساغوت" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، مضيفة أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه، وقامت باعتقاله وهو مصاب.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد محمد.

وكان 4 فلسطينيين استشهدوا في وقت سابق من مساء السبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة إلى 237 فلسطينيا ومئات الجرحى فيما وصلت إلى الاعتقالات الى نحو 3 آلاف في مناطق مختلفة من الضفة.

وزيرة الخارجية الألمانية

وفي وقت سابق عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السبت عن "ارتياح" بلادها لإطلاق حركة حماس سراح مجموعة ثانية من الرهائن، بينهم 4 ألمان إسرائيليين.

وكانت حماس أطلقت أيضا الجمعة سراح 4 ألمان إسرائيليين، ليرتفع بذلك إلى ثمانية عدد الألمان المفرج عنهم.

وكتبت بيربوك عبر منصة إكس: أفكر في أولئك الذين ما زالوا لدى حماس. نحن نعمل بكل قوانا للإفراج عنهم قريبا".

وفي وقت سابق من ليل السبت، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد تظهر تسليم الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال بموجب صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

ومساء يوم السبت، نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.