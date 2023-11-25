استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها

تزيد إسرائيل من ابتزازها للأصوات المعارضة لها ولسياساتها في فلسطين، والمطالبة بضرورة تطبيق حل الدولتين، وتمثل هذا الابتزاز جليًا في استدعاء إسرائيل سفراء الدول المعارضة لسياستها وعمليتها العسكرية في غزة والمقيمين في إسرائيل.

استدعاء السفراء

منذ بداية الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال سحب عدد من سفراء الدول التي أعلنت معارضتها الحملة العسكرية الانتقامية التي تشنها حكومة وقوات الاحتلال ضد قطاع غزة المحاصر من الجانب الإسرائيلي.

استدعاء سفراء بلجيكا وإسبانيا

أعلنت إسرائيل، أمس الجمعة، استدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا، لتوبيخهما، بسبب تصريحات أدلى بها رئيسا وزراء البلدين في مؤتمر صحفي على حدود قطاع غزة.

وسبق وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن القتل العشوائي في قطاع غزة غير مقبول"، مضيفا أن "ما يحدث في قطاع غزة كارثة إنسانية".

وقال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو: "يحتاج سكان غزة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل"، موضحًا: "يجب أن يصبح وقف إطلاق النار المؤقت وقفًا دائمًا".

إسرائيل تستدعي سفيرها لدى جنوب إفريقيا

كما استدعت إسرائيل سفيرها لدى جنوب إفريقيا، إلياف بيلوتسركوفسكي، إلى القدس "للتشاور"، قبل إجراء البرلمان الجنوب إفريقي تصويتًا لتقرير مصير السفارة الإسرائيلية.

وسبق وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في وقت سابق، إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قتل آلاف الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حسابها على موقع إكس، تويتر سابقا، "في أعقاب التصريحات الأخيرة لجنوب إفريقيا، تم استدعاء سفير إسرائيل في بريتوريا إلى القدس للتشاور".

الخارجية الأردنية تعلن استدعاء سفيرها لدى إسرائيل

بينما قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فورًا، رفضًا للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة.

وبيّن الصفدي أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن.

تركيا تستدعي سفيرها من إسرائيل

كما استدعت تركيا سفيرها من إسرائيل، احتجاجًا على القصف الجاري حاليًا على قطاع غزة المحاصر، وقالت الخارجية: تم استدعاء السفير التركي في تل أبيب إلى أنقرة "لإجراء مشاورات" وسط "مأساة إنسانية في غزة ناجمة عن استمرار الهجمات من جانب إسرائيل على المدنيين" في القطاع.

بينما وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، قرار تركيا استدعاء سفيرها بأنه "خطوة أخرى من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان للوقوف إلى جانب حركة حماس".