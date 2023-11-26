الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

شهيد خامس و5 إصابات فى قصف طائرة مسيرة للاحتلال منزلا فى مخيم جنين

شهداء غزة
شهداء غزة

 استشهد الشاب أسعد علي الدمج (33 عاما) وأصيب خمسة آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء قصف مسيرة للاحتلال الاسرائيلي، منزلا في مخيم جنين.

 

مسيرة تابعة للاحتلال

وقال شهود عيان إن مسيرة تابعة للاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل منزلا في حارة الدمج بمخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد الشاب الدمج وإصابة خمسة آخرين بجروح، بينهم ثلاث نساء.

 

وأضافوا أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الاسعاف التي كانت تنقل المصابين من المخيم واعتقلت اثنين منهم.

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اقتحام مدينة جنين من عدة محاور

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ودمرت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرف الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، وداهم عددا من المنازل في منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز، وأطراف المخيم، ودمر عددا كبيرا من المركبات.

 

واستشهد أربعة مواطنين بينهم طفل، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

 

والشهداء هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون.

 

شهيد برصاص الاحتلال في يتما جنوب نابلس

استشهد الشاب عدي مصباح صنوبر (30 عاما)، فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية يتما، جنوب نابلس.

 

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب صنوبر أصيب بالرصاص الحي بالوجه، خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام القرية، ونقل إلى المستشفى، واعلن عن استشهاده في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.

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