السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

حركة حماس
حركة حماس

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، أن حركة حماس أثبتت أنها ما زالت تسيطر على الميدان في كل أرجاء قطاع غزة

وذكرت القناة العبرية في أعقاب الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في القطاع، أن من تعجل في نعي حماس عليه مراجعة نفسه.

إطلاق النار فى شمالى القطاع وجنوبه
وأضافت: من تعجل في نعي حماس عليه متابعة ما جرى اليوم حيث دللت الأحداث على سيطرة مطلقة لحماس على الأرض، إذ نجحت حماس في تطبيق وقف إطلاق النار في شمالي القطاع وجنوبه على الرغم من إعلان الجيش عن فقدان حماس السيطرة على نشطائها.

وجاء على لسان أوهاد خيمو مراسل القناة للشئون الفلسطينية: من تعجّل في نعي حماس عليه النظر إلى هذا اليوم ليفهم أن هذا ليس هو الواقع، فبعد 49 يوما من القتال أثبتت حماس أنها لا زالت قويّة، وأنها لا زالت تسيطر على قطاع غزة، كما نقلت شبكة قدس.

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نجاح كتائب القسام فى تطبيق وقف إطلاق النار

وأضاف: لقد نجحت كتائب القسام في تطبيق وقف إطلاق النار على تلك الخلايا التي اعتقدنا أنها انفصلت عن القيادة.. الإفراج عن الأسرى يتم كأي عملية عسكرية، لقد نجحوا في إيصال الأسرى إلى المستشفى في خان يونس.. الأسيرة حنا ختسير كانت بيد الجهاد الإسلامي واليوم يتم الإفراج عنها وهذا يدلنا على مدى سيطرة حماس على القطاع، ومن الواضح بعد كل هذا أن مشهد تركيع حماس لا يزال بعيد المنال.

حماس نجحت فى دفع إسرائيل إلى هدنة إنسانية

وبينت القناة أن حماس نجحت في دفع إسرائيل إلى هدنة إنسانية على الرغم من تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى تدمير حماس.

وعلى صعيد سيطرة حماس على الأوضاع الميدانية، قالت القناة: تم الإفراج عن المحتجزين في الوقت المحدد؛ ما يدلل على أن حماس تسيطر على حراسهم وأن هناك اتصالات كاملة بينهم.

وأشارت إلى أن حماس ما زالت قوية على الرغم من العملية الهائلة في القطاع، وأن الحركة تسيطر وتدير الأمور على المستوى القيادي والإداري.

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القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

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