عاجل.. جيش الاحتلال يعلن وصول المحتجزين الـ11 المُفرج عنهم من قطاع غزة إلى إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصول الدفعة الرابعة من المُحتجزين الإسرائيليين المُفرج عنهم من قبل المُقاومة في قطاع غزة إلى إسرائيل، بعد تسلم الصليب الأحمر الدولي لهم في وقت سابق الليلة.

والمحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم الليلة هم امرأتان و9 أطفال، ومن المقرر أن يفرج الاحتلال في وقت لاحق الليلة – بموجب صفقة اليوم الرابع من الهدنة - عن 3 أسيرات و30 طفلا وفتى من الفلسطينيين من سجونه، وأعلن مساء أمس عن تمديد الهدنة يومين بفضل جهود الوساطة المصرية والقطرية.