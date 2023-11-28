الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال غرب جنين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أصيب شابان فلسطينيان، في وقت متأخر من ليل الإثنين/الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد، غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شابين أحدهما أصيب بالرصاص في ساقه ووصفت حالته بالطفيفة، والآخر بشظايا في رأسه.

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال مزقت صور الشهداء من عدة أحياء في البلدة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حيي خروبة وصباح الخير في مدينة جنين، وكثفت من تواجدها العسكري على شارع جنين– الناصرة.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين منازل ذوي عدد من المعتقلين المقدسيين، المقرر الإفراج عنهم الليلة، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

ارتفاع شهداء الاحتلال في غزة

هذا، وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد، وذلك بعد انتشال العشرات منهم من تحت الأنقاض أو تم دفنهم بعد إخلاء جثامينهم من الشوارع.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان: "زاد عدد الشهداء حتى مساء اليوم عن 15000 شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلًا، وأكثر من 4000 امرأة، حيث تم انتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض أو تم دفنهم بعد إخلاء جثامينهم من الشوارع أو استشهدوا متأثرين بجراحهم".

وأضاف: أنه "ما زال قرابة 7000 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولًا، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة".

وأشار إلى عدد شهداء الكوادر الطبية قد بلغ 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 26 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 70صحفيًا في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.

فيما زاد عدد الإصابات عن 36000 إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.

رصاص جيش الاحتلال شابان فلسطينيان مواجهات جنين الضفة الغربية اصابة

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. حكومة نتنياهو تصدق على إضافة 50 أسيرة فلسطينية للإفراج عنهن ضمن اتفاق الهدنة

وظائف قيادية شاغرة بـ"الضرائب": إليك الشروط وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى مصر

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟