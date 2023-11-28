إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال غرب جنين

أصيب شابان فلسطينيان، في وقت متأخر من ليل الإثنين/الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد، غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شابين أحدهما أصيب بالرصاص في ساقه ووصفت حالته بالطفيفة، والآخر بشظايا في رأسه.

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال مزقت صور الشهداء من عدة أحياء في البلدة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حيي خروبة وصباح الخير في مدينة جنين، وكثفت من تواجدها العسكري على شارع جنين– الناصرة.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين منازل ذوي عدد من المعتقلين المقدسيين، المقرر الإفراج عنهم الليلة، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

ارتفاع شهداء الاحتلال في غزة

هذا، وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد، وذلك بعد انتشال العشرات منهم من تحت الأنقاض أو تم دفنهم بعد إخلاء جثامينهم من الشوارع.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان: "زاد عدد الشهداء حتى مساء اليوم عن 15000 شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلًا، وأكثر من 4000 امرأة، حيث تم انتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض أو تم دفنهم بعد إخلاء جثامينهم من الشوارع أو استشهدوا متأثرين بجراحهم".

وأضاف: أنه "ما زال قرابة 7000 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولًا، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة".

وأشار إلى عدد شهداء الكوادر الطبية قد بلغ 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 26 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 70صحفيًا في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.

فيما زاد عدد الإصابات عن 36000 إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.