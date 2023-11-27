الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تواصل تأهيل طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان جهودها في تأهيل طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية؛ حيث نفذت كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، برنامجًا تدريبيًا لتأهيل طلاب وطالبات الكلية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاء البرنامج التدريبي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتضافر الجهود من أجل إعلان مصر خالية من الأمية، ضمن رؤية مصر 2030، وتضمن البرنامج عدة محاور تدريبية تهدف لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمفاهيم والمهارات اللازمة للانضمام لفرق المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في نشر الوعي ومحو الأمية على المستوى القومي.

حيث تمثلت مخرجات اليوم التدريبي الأول في المحاور التالية، تدعيم خبرات المتدربين بالمفاهيم العلمية باستراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، تقدير قيمة العمل التطوعي في مجال المشروع القومي لمحو الأمية بين الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية، اكساب المتدربين الخبرات العملية حول مفهوم الأمية بأنواعها المختلفة، تدريب الطلاب على استنتاج الآثار المترتبة على مشكلة الأمية في مصر بالنسبة للفرد والمجتمع بين الحاضر المستقبل، مشاركة المتدربين في تقديم مقترحات وسيناريوهات عملية تساهم في تحقيق الاتجاه القومي نحو مجتمع بلا أمية، بجانب التعريف بآليات وخطوات التحاق الطلاب بالمشروع القومي لمحو الأمية، وكذلك تدعيم خبرات المتدربين بالأصول الفلسفية والدعائم النفسية لإدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار 

كما تضمنت الفعاليات تدريب الطلاب على تخطيط وتنفيذ وإدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، وإثراء خبرات الطلاب بمواقف تطبيقية لمحتوى منهج القراءة والكتابة ومحتوى منهج الحساب للدارسين الكبار بفصول محو الأمية، وتدعيم خبرات الطلاب العملية بنماذج تطبيقية لإنجازات طلاب جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية.

وتمثلت خبرات التدريب المستهدفة في اليوم التدريبي الثاني في تدعيم خبرات الطلاب بمحاور التدريب المرتبطة بطرق واستراتيجيات تعليم الحساب للكبار، للدكتورة مها محمود بكلية الخدمة الاجتماعية.

كما تمثلت خبرات التدريب المستهدفة في اليوم التدريبي الثالث في تدعيم خبرات الطلاب بمحاور التدريب المرتبطة بطرق واستراتيجيات تعليم القراءة والكتابة للكبار، وحاضر فيها الدكتورة إيمان محمد صبري أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة حلوان.

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هذا وقد اشرف على تنفيذ  فعاليات البرنامج، الدكتور زغلول عباس حسانين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وتنسيق وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، وبالتنسيق مع الدكتورة صفاء خضير خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة العجرودي منسق المشروع بالكلية.

جامعة حلوان لمشروع القومي لمحو الأمية برنامج ا تدريبي ا كلية الخدمة الاجتماعية القيادة السياسية

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