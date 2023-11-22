أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة إنجلترا ضد أوزبكستان، ومباراة منتخب فرنسا ضد السنغال ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بالإضافة إلى مباراة فياريال ضد زامورا في بطولة كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

- مباراة منتخب إنجلترا ضد أوزبكستان: في الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6.

- مباراة منتخب فرنسا ضد السنغال: في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

- مباراة زامورا ضد فياريال في كأس ملك إسبانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرازيلي

- مباراة كروزيرو ضد فاسكو دي جاما: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل.

- مباراة فلومينينسي ضد ساو باولو: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر لموسم 2023-2024

وتُقام مباريات اليوم في كأس مصر في الدور التمهيدي الثاني، والتي عادةً ما تكون بين أندية الدرجات الأدنى.

- مباراة الإنتاج الحربي ضد مصر للتأمين: في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

- مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الرباط والأنوار: في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

- مباراة بورفؤاد ضد رأس البر: في تمام الساعة الثانية ظهرًا.