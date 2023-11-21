الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية.. وآخر موعد للتغيير

الانتخابات
الانتخابات

كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية محوري اهتمام الملايين من المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين لدى الهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض والمشرف على الانتخابات الرئاسية 2024 حيث خصصت الهيئة موقعا إلكترونيا لتسهيل عملية البحث على الناخبين.


كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية


يستطيع الملايين من المواطنين تحديد لجانهم الانتخابية من خلال الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية الانتخابات من خلال هذا الرابط (من هنا) وعن كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية إلكترونيا يجب إتباع الخطوات التالية:-

 

الدخول عبر موقع الهيئة الوطنية الانتخابات من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن مكان الإدلاء بالأصوات الانتخابية.

تحديد محافظة الإقامة.

إدخال بيانات الناخب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل الرقم القومي للناخب المكون من 14 رقم.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض اللجنة.

ظهور مكان الإدلاء بصوته الانتخابي ورقمه في الكشف.

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خطوات تغيير اللجنة الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني

أتاحت الهيئة الوطنية الانتخابات إمكانية تغيير اللجنة التي يدلي فيها المواطن بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال الموقع الالكتروني حيث يختار أيقونة تغيير اللجنة ويضع ثلاث أماكن مخصصة للإدلاء بالأصوات الانتخابية ويتم فحص طلبه من خلال لجنة مخصصة بدراسة طلبات تغيير اللجان الانتخابية واختيار اللجنة الأقرب لمحل سكن المواطن.

وحددت الهيئة الوطنية الانتخابات يوم 25 نوفمبر الجاري 2023 كآخر موعد لتغيير اللجنة الانتخابية حتي يتثنى للجنة المختصة بدراسة طلبات تغيير اللجان القيام بمهام عملها وتوزيع المتقدمين على اللجان المناسبة لهم وفقا لمحل اقامتهم.

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 موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج وفقا للخريطة الزمنية المعلنة أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل في السفارات والقنصليات المصرية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء فيما تجرى الانتخابات الرئاسية للمصريين بالداخل خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل في المحافظات وفقا لبيان الهيئة الوطنية الانتخابات والتي تم إعلانه في سبتمبر الماضي 2023.

 

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