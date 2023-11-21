الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية يؤكد ضرورة تكثيف التوعية بالمشاركة في الانتخابات

اجتماع السكرتير المساعد
اجتماع السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية

عقد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم، اجتماعًا مع الجهات التنفيذية والمؤسسات الحكومية والدينية؛ لمتابعة نشاطهم ودورهم التوعوي والتشبيك فيما بينهم لعقد لقاءات وندوات مكثفة؛ لحث المواطنين بمحافظة الإسماعيلية بكافة فئاتهم للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم.

أهمية المشاركة في الإنتخابات 

وأوضح السكرتير المساعد، أن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيرًا قويًا كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات تُعَدُّ واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، يتطلب مشاركة الجميع؛ تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.
 

الانتخاب أحد مظاهر المشاركة السياسية

وأكد"ماهر" أن الانتخاب يعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية كما تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقًا لطموحاته ورؤيته الخاصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لمحافظة الإسماعيلية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والتكليفات الخاصة بتكثيف التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر الاجتماع ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، كذلك ممثلي التضامن الاجتماعي، الزراعة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، المجلس القومي للمرأة والمجمع الإعلامي بالإسماعيلية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية بداية من ٥ أكتوبر وحتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣.

وحددت الهيئة أيام ١، ٢، ٣ من شهر ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام ١٠، ١١، ١٢ من ذات الشهر.

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