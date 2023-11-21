حازم عمر: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

نشر المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها منتصف شهر ديسمبر المقبل، فيديو ترويجيًا تحت عنوان «المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. انزل وشارك واختار من يمثلك»، داعيًا فيه جميع المواطنين بالمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد المهندس حازم عمر، أن على كل المصريين التعلم من أخطاء الماضي واستلهام الدروس المستفادة من خلال التجارب السابقة، داعيًا المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى نستطيع النهوض بمصر والتقدم للأمام، معتبرًا ذلك واجبًا وطنيًا على الجميع.