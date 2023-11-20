المرشح الرئاسى حازم عمر يوضح موقفه من التصالح مع "الإرهابية"

أوضح المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري موقفه من التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال عمر، في تصريحات اليوم: جماعة الإخوان أساءت إلى مصر؛ لأنها قامرت بمستقبل شعب بالكامل فهي لم تكن مؤهلة للحكم، والشعب المصري مستاء منها خاصة مع اعتمادها على الإرهاب في مواجهة قرار الشعب برفضها.

وأكمل: لا يوجد حرب ابدية، وتمت مواجهة الإخوان بشكل أمني ولكن حتى الآن لم تتم مواجهتهم فكريا، مشيرا: التاريخ يشير إلى أنهم يبرعون في العمل السري رغم الضربات القاضية، والقضاء على الفكرة هو السبيل للقضاء على الجماعة.

الإخواني عمره ما هيغير فكره

ولفت: الإخواني عمره ما هيغير فكرة وأريد أن أقطع الامتداد إلى الأجيال القادمة منهم، وهذا لن يتم دون مواجهة الجماعة فكريا ومن داخل الجماعة نفسها، كاشفًا: خطتي تتضمن القضاء على الفكرة من قبل الجماعة نفسها وهذا الأمر سوف يأخذ وقتا.

وشدد: الشعب في خصومة مع الجماعة وهو من يملك قرار التصالح، وأرى أنه لن يقبل التصالح إلا بالقضاء على الفكرة في ظل إيمان الشعب بأن هذه الفكرة ضده وضد استقرار دولته".

فيما عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة العمال المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب-والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، النائبة منيرة عبدالحليم الأشقر أمين مساعد أمانة العمال المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات العمال بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائبة منيرة الأشقر رحبت فيها بالحضور من أمانة العمال، مؤكدة أهمية الحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى مدى الاهتمام الذي يوليه الحزب للعمال بجميع النقابات العمالية، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونون هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.