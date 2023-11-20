الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرشح الرئاسي حازم عمر: أعمل بخطة وأهداف وجدول زمني محدد

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

قدم المرشح الرئاسي حازم عمر، نفسه للمشاهدين، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، قائلا إنه يعمل بخطة وأهداف وجدول زمني محدد بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف حازم عمر، أن حزب الشعب الجمهوري بدأ في البداية كحزب معارض، مشيرًا إلى أنه كان يطمح بمشاركة عدد من أعضاء الحزب في مجلس النواب.

وأشار حازم عمر، إلى أنه في عام 2015 استطاع أن يحجز مقعدًا ضمن الخمس الكبار بين الاحزاب السياسية في مصر، مضيفًا أن خطته الإنتخابية تسير بخطى ثابتة وأهداف واضحة.

وأكد حازم عمر، أن المحور الاجتماعي في برنامجه الانتخابي يتضمن اهتمامًا كبيرًا بتوفير فرص عمل جديدة ويطرح آليات واضحة لتنفيذ ذلك.

حازم عمر أحمد موسى المرشح الرئاسي فضائية صدى البلد على مسئوليتي حزب الشعب الجمهوري الانتخابات الرئاسية

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