الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: شعوب العالم أدركت زيف الروايات الإسرائيلية عن أحداث غزة

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإعلام الغربي بدأ في التراجع عن انحيازه للروايات والأكاذيب الإسرائيلية وهو ما دفع شعوب العالم لإدراك حقيقة الأوضاع في غزة.

وأضاف "عكاشة" خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه مع ما ينشر في الإعلام الغربي والمستقل ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عما يخرج من غزة من تصوير حقيقي للأحداث وبدأت الرواية الفلسطينية تتضح لشعوب العالم.

المواقف الرسمية بعيدة عن الموقف الشعبي 

وتابع أن أمواج التأييد بدأت وسط استياء الشعوب من حكوماتها ومواقفها التي أعلنتها بشكل جعل هناك فجوة مع  حكوماتهم التي تعمل وفقًا لأجندات خاصة مع إسرائيل وارتباطات داخلية معها، مشيرًا إلى أن بعض هذه الدول تحركت ولكن جزئيًا للمساحة الأخلاقية والإنسانية الصحيحة ولكن العديد من المواقف الرسمية بعيدة عن الموقف الشعبي الذي يتمدد كل يوم.

خالد عكاشة الرواية الفلسطينية تتكامل وجهة النظر الشعبية أمواج التأييد استياء الشعوب

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