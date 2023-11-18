مظاهرات حاشدة في عدد من الدول الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطيني

شهدت العديد من الدول الأوروبية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني الذى يتعرض لحرب إبادة في قطاع غزة علي يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مظاهرات في وارسو تضامنا مع فلسطين

نظمت اليوم السبت، في العاصمة البولندية وارسو مسيرة ضخمة، تضامنا مع فلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلية.

وشارك الآلاف من المتضامنين، إلى جانب الجاليات الفلسطينية والعربية في بولندا والعديد من وسائل الاعلام البولندية في هذه المسيرة تعبيراً عن حقهم الطبيعي في رفض عمليات الابادة التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعرب السفير الفلسطيني لدي وارسو محمود خليفة في بداية المسيرة، عن تقدير الشعب الفلسطيني لهذه المظاهرات السلمية التي تعبر بوضوح عن رفض الجرائم الاسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

وقال خليفة إن العدالة هي الطريق لتحقيق الامن والاستقرار، وجميع الشعوب عبرت عن موقفها الرافض للجرائم الاسرائيلية، شاكرا للحكومات التي عبرت عن مواقفها الرافضة لهذا العدوان.

كما ألقى العديد من المتضامنين خلال المسيرة كلمات عبرت عن رفض الجرائم الاسرائيلية وطالبت بمواقف دولية فاعلة لوقف جرائم الإبادة التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

100 مظاهرة في بريطانيا رفضا للعدوان على غزة

وفي لندن، نظم مؤيدو الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في بريطانيا اليوم السبت، يوم احتجاج وطني، رفضا للعدوان على غزة.

وذكرت وسائل اعلام بريطانية، أن أكثر من 100 مسيرة خرجت في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وشهدت لندن وحدها 10 تجمعات ومسيرات، وطالبت بوقف فوري للحرب الاسرائيلية على غزة.

ومن المتوقع أيضا أن يشارك أكثر من 100 ألف شخص في احتجاج سينظم في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

مظاهرات في باريس دعما للشعب الفلسطيني

كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني واحتجاجا للعدوان الإسرائيلي المستمر علي قطاع غزة.