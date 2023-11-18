كتائب القسام: أوقعنا قوة صهيونية راجلة وفجرنا عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عن أنها تمكنت من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة.

وبوقت سابق، أكدت القسام تدمير 17 آلية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل بقطاع غزة.

مؤتمر صحفي لنتنياهو بعد قليل

ومن المقرر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم مع وزير جيش الاحتلال يؤاف جالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، سينفذون اعتصامًا خارج مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها حمل عنوان "انظروا في أعيننا.. 30 ألف شخص ينضمون إلى عائلات الرهائن في غزة في المسيرة النهائية إلى القدس"، أن الاعتصام يأتي لعدم رد الحكومة الإسرائيلية على أسئلة عائلات المحتجزين.

وكان قد رافق آلاف الإسرائيليين أفراد عائلات المحتجزين كرهائن في غزة خلال مسيرة انطلقت اليوم في تل أبيب إلى نتنياهو في القدس.

ووفق قناة 12 الإسرائيلية، فإن حوالي 30 ألف متظاهر انضموا إلى هذه المسيرة.

وتقول "تايمز أوف إسرائيل" نقلًا عن عائلات المحتجزين، إنهم كانوا يتوسلون للوزراء للقاء بهم وإخبارهم بما يعتزمون القيام به لإعادة ذويهم.

وقال العديد من أقارب المحتجزين في غزة إنهم يشعرون بأن الحكومة "تخلت عنهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انضم إلى المشاركين في المسيرة التي وصلت إلى القدس حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأوضحت أنه في ختام الاحتجاج في مكتب رئيس الوزراء في حوالي الساعة 4 مساءً، كان من المقرر أن تعود العائلات إلى تل أبيب وتلتقي وزير الحرب بيني جانتس والوزير المراقب للحكومة غادي آيزنكوت.