السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كتائب القسام: أوقعنا قوة صهيونية راجلة وفجرنا عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال

حماس
حماس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عن أنها تمكنت من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة.

وبوقت سابق، أكدت القسام تدمير 17 آلية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل بقطاع غزة.

txt

رئيس حزب الجيل يشيد بنجاح جهود مصر فى إدخال الوقود لقطاع غزة

مؤتمر صحفي لنتنياهو بعد قليل

ومن المقرر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم مع وزير جيش الاحتلال يؤاف جالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، سينفذون اعتصامًا خارج مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها حمل عنوان "انظروا في أعيننا.. 30 ألف شخص ينضمون إلى عائلات الرهائن في غزة في المسيرة النهائية إلى القدس"، أن الاعتصام يأتي لعدم رد الحكومة الإسرائيلية على أسئلة عائلات المحتجزين.

وكان قد رافق آلاف الإسرائيليين أفراد عائلات المحتجزين كرهائن في غزة خلال مسيرة انطلقت اليوم في تل أبيب إلى نتنياهو في القدس.

txt

"الأونروا" تدين عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة شمال غزة

ووفق قناة 12 الإسرائيلية، فإن حوالي 30 ألف متظاهر انضموا إلى هذه المسيرة.

وتقول "تايمز أوف إسرائيل" نقلًا عن عائلات المحتجزين، إنهم كانوا يتوسلون للوزراء للقاء بهم وإخبارهم بما يعتزمون القيام به لإعادة ذويهم.

وقال العديد من أقارب المحتجزين في غزة إنهم يشعرون بأن الحكومة "تخلت عنهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انضم إلى المشاركين في المسيرة التي وصلت إلى القدس حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأوضحت أنه في ختام الاحتجاج في مكتب رئيس الوزراء في حوالي الساعة 4 مساءً، كان من المقرر أن تعود العائلات إلى تل أبيب وتلتقي وزير الحرب بيني جانتس والوزير المراقب للحكومة غادي آيزنكوت.

حركة حماس قوة صهيونية تفجير عبوة جنود الاحتلال غزة

الأكثر قراءة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

استقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية