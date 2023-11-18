السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الجيل يشيد بنجاح جهود مصر فى إدخال الوقود لقطاع غزة

ناجى الشهابي
ناجى الشهابي

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية دخول ١٣٢ ألف لتر من الوقود إلى غزة مخصصة لجهود المنظمات الأممية في القطاع "الأنروا- الصليب الدولي" فى تشغيل المستشفيات وتوليد الكهرباء، وضخ المياه.

وأضاف الشهابي، في تصريحات خاصة، أن دخول الوقود إلى قطاع غزة الصامدة قصة إصرار وتصميم مصرية استطاعت فيها التأثير فى الإعلام الغربى المنحاز لوجهة نظر حكومة الاحتلال الإسرائيلى وتغييرها من خلال تموين رأى عام عالمى ضاغط على دول العالم المختلفة ومنها الدول الغربية الداعمة للعدوان الإجرامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

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إشادات سياسية وبرلمانية بنجاح الجهود المصرية في إدخال الوقود لقطاع غزة

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وأكد رئيس حزب الجيل أن الرئيس السيسى بنفسه شارك فى هذه المعركة بل قاد معركة فضح الممارسات الوحشية من خلال مؤتمراته الصحفية مع رؤساء ووزراء الدول الغربية، لافتا أنه تحدث كثيرا عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولى الإنساني، مطالبا بإغاثة الشعب الفلسطينى وإرسال كافة المساعدات اليه وخاصة الوقود والغاز علما بأن 70%، من المساعدات من مصر الشعبية والرسمية.

الجهود المصرية مستمرة لدعم الأشقاء

من جانبه؛ علق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على دخول 132 ألف لتر من الوقود إلى غزة لمنظمات أممية، قائلاً: "يأتي دخول هذه الكمية من الوقود لقطاع غزة بفضل الجهود المصرية الحثيثة لتخفيف معاناة أهلنا هناك، وذلك تنفيذًا لالتزامات مصر تجاه فك الحصار وتيسير دخول المساعدات".

وأضاف الدكتور مهران: "كما يعكس هذا الإنجاز التزام مصر الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في محنته طبقاً للقانون الدولي الإنساني الذي يلزم سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات للأراضي المحتلة".

وتابع: "فالمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على حق دخول شحنات الإغاثة دون عوائق، كما أن حصار غزة ومنع المساعدات يشكل عقاباً جماعياً محظوراً بموجب المادة 33 من الاتفاقية ذاتها".

ناجي الشهابي حزب الجيل الديمقراطي المستشفيات توليد الكهرباء غزة

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