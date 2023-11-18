حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

أعلنت حركة حماس، مساء السبت، عن أن مصير مجموعة مكلفة بحماية محتجزين إسرائيليين مجهول بعد فقدان الاتصال بها.

في السياق، أكدت تدمير 17 آلية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل بقطاع غزة.

على الجانب الآخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة(الأونروا) اليوم السبت أنها تلقت صورا ولقطات "مروعة" لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للوكالة في شمال غزة.

وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "هذه الهجمات لا يمكن أن تصبح أمرا عاديا، ويجب أن تتوقف. وقف إطلاق النار لدواع إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك".