"الأونروا" تدين عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة شمال غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) اليوم السبت، إنها تلقت صورا ولقطات "مروعة" لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للأونروا في شمال غزة.

وأضافت: "لا يمكن لهذه الهجمات أن تصبح شائعة، بل يجب أن تتوقف. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة التواصل الاجتماعي X: إن وقف إطلاق النار الإنساني لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت الوكالة في بيان لها: “إنه جزء من المجهود الحربي”، وخلفها مدرسة خالية من التلاميذ وبيوت خالية من سكانها السابقين. خلف المباني توجد تلال جافة تنحدر حتى وادي الأردن.

وأضافت: “على مدى آلاف الأجيال، كان علينا دائمًا أن نناضل من أجل تبرير وجودنا … أشعر بقوة هذا التاريخ كل يوم. قال سيكوريل: “لدينا كل الحقوق الكتابية والحقوق التاريخية والحق الأخلاقي للحفاظ على سلامتنا هنا”.

العنف والجدل

أصبح المستوطن البالغ من العمر 35 عامًا والمستوطنين اليهود الآخرين البالغ عددهم 500 ألف في الضفة الغربية الآن في قلب عاصفة متزايدة من العنف والجدل مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس أسبوعها السابع. البعض لأسباب دينية أو قومية، والبعض الآخر بسبب انخفاض تكلفة المعيشة. إن ما كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه أسلوب حياة رائد أصبح الآن في كثير من الأحيان مريحًا للغاية: بعض المستوطنات المبكرة، التي كانت ذات يوم بؤر استيطانية بدائية صغيرة، أصبحت الآن راسخة وثرية، مع حراس أمن عند المدخل وأسوار تعلوها الكاميرات والأسلاك الشائكة. وقد ارتفع عدد سكانها بنسبة 16٪ في السنوات الخمس الماضية.

وتقول جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية إن المستوطنين، الذين تم تمكينهم بالفعل من قبل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، استغلوا الصراع لتحقيق أجندتهم الخاصة، وتكثيف الجهود لإجبار الفلسطينيين على الخروج من منازلهم في الضفة الغربية، مشيرة الى ان "هذه هي الأراضي التوراتية التي وعدونا بها": يأمل المستوطنون اليهود في الضفة الغربية أن يساعد الصراع في غزة قضيتهم.