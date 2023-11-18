السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأونروا" تدين عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة شمال غزة

غزة
غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) اليوم السبت، إنها تلقت صورا ولقطات "مروعة" لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للأونروا في شمال غزة.

وأضافت: "لا يمكن لهذه الهجمات أن تصبح شائعة، بل يجب أن تتوقف. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة التواصل الاجتماعي X: إن وقف إطلاق النار الإنساني لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت الوكالة في بيان لها:  “إنه جزء من المجهود الحربي”، وخلفها مدرسة خالية من التلاميذ وبيوت خالية من سكانها السابقين. خلف المباني توجد تلال جافة تنحدر حتى وادي الأردن.

وأضافت: “على مدى آلاف الأجيال، كان علينا دائمًا أن نناضل من أجل تبرير وجودنا … أشعر بقوة هذا التاريخ كل يوم. قال سيكوريل: “لدينا كل الحقوق الكتابية والحقوق التاريخية والحق الأخلاقي للحفاظ على سلامتنا هنا”.

العنف والجدل 

txt

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

 

أصبح المستوطن البالغ من العمر 35 عامًا والمستوطنين اليهود الآخرين البالغ عددهم 500 ألف في الضفة الغربية الآن في قلب عاصفة متزايدة من العنف والجدل مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس أسبوعها السابع. البعض لأسباب دينية أو قومية، والبعض الآخر بسبب انخفاض تكلفة المعيشة. إن ما كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه أسلوب حياة رائد أصبح الآن في كثير من الأحيان مريحًا للغاية: بعض المستوطنات المبكرة، التي كانت ذات يوم بؤر استيطانية بدائية صغيرة، أصبحت الآن راسخة وثرية، مع حراس أمن عند المدخل وأسوار تعلوها الكاميرات والأسلاك الشائكة. وقد ارتفع عدد سكانها بنسبة 16٪ في السنوات الخمس الماضية.

وتقول جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية إن المستوطنين، الذين تم تمكينهم بالفعل من قبل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، استغلوا الصراع لتحقيق أجندتهم الخاصة، وتكثيف الجهود لإجبار الفلسطينيين على الخروج من منازلهم في الضفة الغربية، مشيرة الى ان "هذه هي الأراضي التوراتية التي وعدونا بها": يأمل المستوطنون اليهود في الضفة الغربية أن يساعد الصراع في غزة قضيتهم. 

غزة عشرات القتلى الأونروا فلسطين إسرائيل

الأكثر قراءة

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

قوة إقليمية لاستقرار المنطقة.. أبعاد العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا

منافس الأهلى المحتمل.. مدرب اتحاد جدة يصل خلال ساعات لتولى قيادة الفريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية