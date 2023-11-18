السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرصد الأورومتوسطى: إسرائيل تستخدم كل أنواع الأسلحة المميتة لتدمير غزة بالكامل

قطاع غزة
قطاع غزة

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي، إنّ هناك عمليات قتل جماعي اليوم في كل مناطق غزة، مشيرًا إلى أن اسرائيل تصمم بشكل أكبر على تنفيذ التهجير القسري بحق سكان وأهالي قطاع غزة.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تعاقب الأهالي الذين رفضوا الخروج من بيوتهم ومنازلهم بالقوى المميتة باستخدام القنابل والأسلحة التي لم نعهدها مسبقًا، مؤكدًا أنها تستخدم كل الأسلحة التي توفر القوة المميتة لتدمير غزة بالكامل.

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن اسرائيل فعليًا لا تقاتل في غزة، لأنه عندما يحدث قتال أو اشتباك وجهًا لوجه تحدث خسائر لديها، لكن ما تقوم بفعله هو قيامها بقصف مدمر بقنابل عنقودية وقنابل تخترق الأرض للمناطق التي تنوي التوغل فيها ثم تقوم المدفعية بقصفها، ثم تضربها بالفسفور الأبيض لحرق المناطق وضمان عدم وجود أي مظهر من مظاهر الحياة فيها، مشيرًا إلى أنها تقوم بعمليات قتل مميتة كثفتها على مدار الأيام الماضية.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة المرصد الأورومتوسطي

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