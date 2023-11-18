“القاهرة الإخبارية”: 64 شهيدًا وعدد من الإصابات حصيلة غارات الاحتلال فى خان يونس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن ارتقاء 64 شهيدًا وعدد من الاصابات حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين بمدينة خان يونس في قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

وقبل قليل شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة ومكثفة على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، تسفر عن المزيد من الشهداء والمصابين.

كما دوت صفارات الإنذار في عدد كبير من المستوطنات تزامنًا مع تواصل إطلاق رشقات صاروخية مكثفة نحو تل أبيب.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.