السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواجه قتالًا عنيفًا بمحيط حى الزيتون وجباليا بغزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجه قتالًا عنيفًا بمحيط حي الزيتون وجباليا في قطاع غزة، وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكد إعلام فلسطيني تجدد الاشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة.

كما أكد الإعلام الفلسطيني إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطيني عند مدخل بلدة "إذنا"، غرب الخليل بالضفة الغربية، وارتكبت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مجزرتين في مدرسة "الفاخورة"، التي تؤوي اللاجئين، وراح ضحيتها حتى الآن 200 شهيد، علاوة على ارتكابهم مجزرة في مدرسة تل الزعتر، التي سقط فيها عشرات الجرحى والشهداء.

 

القاهرة الإخبارية حي الزيتون جباليا قطاع غزة

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