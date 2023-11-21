الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصري" ينظم مؤتمرا جماهيريا بجامعة حلوان للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

مؤتمر حزب الحرية
مؤتمر حزب الحرية المصري

نظمت أمانة المرأة المركزية بحزب الحرية المصري، برئاسة النائبة جيهان البيومي، أمينة المرأة وعضو مجلس النواب، وبالتعاون مع جامعة حلوان مؤتمر حاشد، تحت شعار حملة حزب الحرية المصري "مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار ".

و حضر المؤتمر أكثر من ألف طالب وطالبة للتوعية لأهمية الانتخابات الرئاسية القادمة، وحث الطلبة على المشاركة في رسم طريق وطنهم، والنزول للانتخابات ايام 10، 11، 12 ديسمبر.

وأكدت النائبة الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة بالحزب، أن مشاركة الشباب في هذه الانتخابات ستكون في غاية الأهمية، خاصة وأن الشباب يملكون الوعي ويعرفون المخاطر المحيطة ببلدهم والضغوط التي تمارس عليها، ومن منطلق هذا الوعي عليهم واجب اكبر من اي فئة أخرى بالمشاركة والإدلاء صوتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وتابعت، أنها تثق في الشعب المصري ووقوفه خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ظهر بوضوح في الحشود التي لبت نداء الوطن وطالب الرئيس باعلان ترشحه من أجل مصر وشعبها واستكمال مسيرة العمل والتنمية، داعية جموع الشعب المصري بالمشاركة والنزول لإعلان رأيهم للعالم بأكمله.

وشددت البيومي، على أهمية التوعية السياسية بالنسبة للشباب بحجم المخاطر والتحديات التى تواجه مصر بشكل خاص والمنطقة بشكل عام،، مضيفة أن ذلك يسهم فى نشر ثقافة السلام وادراك حجم المخاطر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان  والأستاذ الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور احمد مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية،  وبحضور ومشاركه السفير محمد عرابي وزير الخارجية الأسبق، والنائب الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم مجلس النواب، والخبير البيئي الدكتور مجدي علام عضو مجلس النواب الأسبق.

مؤتمر حزب الحرية المصري

مؤتمر حزب الحرية المصري
مؤتمر حزب الحرية المصري
مؤتمر حزب الحرية المصري
مؤتمر حزب الحرية المصري
مؤتمر حزب الحرية المصري
مؤتمر حزب الحرية المصري
مؤتمر حزب الحرية المصري
مؤتمر حزب الحرية المصري
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