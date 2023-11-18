"الحرية المصري": المشاركة الواسعة في المؤتمر النسائي بالصعيد يعكس الشعبية الجارفة للسيسي

قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى أن الحشود الكبيرة من سيدات الصعيد اللاتي حضرن أكبر مؤتمر نسائى حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ دليل قوى على الشعبية الجارفة التى يتمتع بها الرئيس السيسي بين جميع المصريين، وفي مقدمتهم المرأة التي تثبت دائما مدى وعيها السياسي، وحرصها الشديد على أمن مصر ومستقبلها.



وأضاف "محمود"، أن المرأة لها دور كبير فى دعم ومساندة الدولة، وبدا ذلك واضحا في الخروج بالملايين الى الشوارع والميادين فى ثورة 30 يونيو 2013 للدفاع عن الهوية الوطنية للدولة.



وأعرب رئيس حزب الحرية المصري، عن شكره وتقديره لكل سيدة من أهالينا فى قرى وعزب ونجوع مركز قوص ومحافظة قنا؛ حرصت على المشاركة فى هذا المؤتمر الجماهيرى الحاشد؛ الذى يعد الأول من نوعه ليس في الصعيد فقط ولكن على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالدور الكبير الذى بذله قيادات وكوادر الحزب الذين ساهموا فى نجاح المؤتمر.

تنمية الصعيد فى مقدمة أولويات الرئيس السيسى

ومن جهته؛ رحب النائب معتز محمد محمود نائب رئيس حزب الحرية المصري، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بالمشاركين فى أكبر مؤتمر نسائي في الصعيد، مطالبًا جميع المصريين بالاحتشاد أمام اللجان خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر، لكى نبعث رسالة للعالم بأن جميع المصريين يصطفون خلف القيادة السياسية من أجل أمن واستقرار الوطن، وحماية الأمن القومى المصرى، ومن أجل حياة كريمة لكل مصرى ومصرية.

وأضاف أن تنمية الصعيد فى مقدمة أولويات الرئيس السيسى لتوفير حياة كريمة لأهالينا، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وإنشاء المدن الجديدة والأراضى والوحدات السكنية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تعتبر أكبر مبادرة إنسانية فى التاريخ الحديث.

ولفت إلى أن الوطن له حق علينا؛ وواجب كل مواطن المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، واختيار القائد القادر على الدفاع على الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أمن مصر واستقرارها، فى ظل التحديات الكبيرة التى يتعرض لها الوطن.

يجب أن نثبت للعالم أن مصر قوية بشعبها

أما النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب؛ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري؛ أن الحشود الكبيرة التى شاركت فى المؤتمر النسائى بمركز قوص محافظة قنا؛ بمثابة رسالة للعالم وللرئيس السيسي، أن سيدات يدعمون ويؤيدون الرئيس السيسى؛ وأن جميع المصريين على قلب رجل واحد من أجل مستقبل مصر وأمنها واستقرارها؛ وحياة كريمة لكل مصرى ومصرية، ومن أجل مستقبل الأجيال الجديدة.

وأكدت النائبة أمل سلامة أنه جاء اليوم لكى يشاهد العالم مدى عظمة الشعب المصرى.. من خلال المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، وخروج ملايين المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الانتخابات، يجب أن نثبت للعالم أن مصر قوية بشعبها، وأن جميع فئات الشعب المصرى يقفون على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر المؤتمر النسائى الحاشد النائب معتز محمد محمود نائب رئيس حزب الحرية المصرى؛. وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والنائبة أمل سلامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية؛ وعضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ والنائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب؛ ود. محمد زكريا امام أمين الاتصال السياسي والكاتب الصحفى محمد صلاح أمين الاعلام؛ ود. نيفين بدار أمين المجتمعات الأهلية، ورمضان رياض مسئول الحزب في جنوب الصعيد؛ وزكريا العمدة الامين العام المساعد لحزب الحرية بمحافظة قنا؛ وعزام حسان أمين الحزب فى قوص؛ وعبد الناصر ضاحى أمين التنظيم بقوص؛ وعبد الحميد النجار أمين تثقيف وتدريب المحافظة؛ ونجوى حامد أمينة المراة بالمحافظة ؛ ونجلاء دعبس أمين المراة بقوص؛ وعلى سعد دعبس أمين العضوية بمركز قوص.