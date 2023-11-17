الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

جريدة الدستور

نظمت أمانات  التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في الفيوم، والإسكندرية، والقليبوبية، والبحيرة، وكفرالشيخ، مؤتمرات جماهيرية حاشدة شارك بها آلاف من المواطنين لتأييد ودعم ترشح عبدالفتاح السيسي، كما شجعت على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وحرصت جموع المواطنين من جميع قرى ومراكز المحافظات على حمل صور الرئيس السيسى واللافتات المؤيدة له، إلى جانب أعلام مصر، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل للرئيس السيسى.

 

الأكثر قراءة

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة