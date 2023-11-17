مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

نظمت أمانات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في الفيوم، والإسكندرية، والقليبوبية، والبحيرة، وكفرالشيخ، مؤتمرات جماهيرية حاشدة شارك بها آلاف من المواطنين لتأييد ودعم ترشح عبدالفتاح السيسي، كما شجعت على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وحرصت جموع المواطنين من جميع قرى ومراكز المحافظات على حمل صور الرئيس السيسى واللافتات المؤيدة له، إلى جانب أعلام مصر، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل للرئيس السيسى.