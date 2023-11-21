الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصري": كلمة رئيس الوزراء بالبرلمان حملت رسائل تحذير من المساس بالأمن القومي

الدكتورعيد عبد الهادي
الدكتورعيد عبد الهادي

أشاد الدكتورعيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، بكلمة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، قائلا: حملت رسائل تحذير للعالم بعدم السماح بالمساس بالأمن القومي المصري، والتأكيد على يقظة الجيش المصري المستعد لحماية أمن واستقرار شعبه بكل ما يمتلك من قوة وأدوات، فضلا عن أن الدولة المصرية ماضية في اتخاذ كافة تدابير حفظ أمنها بجانب استمرارها في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفضها لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين جنوبا.

 آليات الضغط المصري في ملف القضية الفلسطينية

وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن آليات الضغط المصري في ملف القضية الفلسطينية في طريقها إلى تحقيق غايتها، وخير مثال على ذلك طرح فكرة الهدنة الإنسانية بقرار صادر من مجلس الأمن، وكذلك إنفاذ كميات من الوقود عن طريق منظمات أممية لقطاع غزة من أجل تشغيل قوة المستشفيات التي كادت تغلق بسبب نقص الوقود وانقطاع كافة مرافق الطاقة من كهرباء ومياه واكسجين لإسعاف المرضى والجرحى والمصابين.

انتهاك سلطات الاحتلال حقوق الإنسان والقوانين الدولية

وأكد القيادي بحزب الحرية المصري: أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اقترفت العديد من الجرائم والمذابح الدامية وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، فضلا عن تحقيق مخططتها لتهجير الفلسطينيين ونزوحهم جنوبا، وهذا ما حدث بالفعل بعد تخويف وترويع المواطنين في غزة، تم نزوح عدد منهم جنوبا في مخيمات.

مدبولى: طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لما تواجهه مصر من تحديات

وأضاف الدكتور عيد عبد الهادي، أن الدولة المصرية دائما حريصة على التحذير من استمرار اندلاع الحرب في فلسطين، من تهديد بتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، وضرورة تقديم حلول عادلة تحقق الاستقرار وتنشر السلام وتنهي للأبد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في العيش تحت مظلة دولة مستقلة لها حدودها وسياستها الخارجية والداخلية وتعيش جنبا بجنب إلى دولة إسرائيل.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورعيد عبد الهادي حزب الحرية المصري فلسطين حرب غزة 2023

مواد متعلقة

اقتداءً بحملة السيسى.. حماة الوطن يتبرع بـ10 ملايين جنيه لصالح فلسطين

"إسكان النواب": تعديلات التصالح فى مخالفات البناء جاءت للتيسير على المواطنين

"اقتصادية النواب": المشاركة فى الانتخابات تعكس مكانة مصر وتعزز فرص الديمقراطية

برلمانى: قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر تأكيد على الموقف التاريخى لمصر فى دعم القضية الفلسطينية

طلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية

برلمانى: لقاء الرئيس السيسى وديرلاين دليل على موقف مصر الثابت لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار

أمانة "مستقبل وطن" بالشرقية تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي

“مستقبل وطن” يناقش الخريطة الإعلامية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة

الأكثر قراءة

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

بعدما نشر صورها الخاصة.. تطور جديد في أزمة مذيعة شهيرة وطليقها المخرج

"ضربتهما بالكرباج".. القبض على سيدة أجبرت شابين على تقبيل قدمها فى كرداسة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نتنياهو يعلّق على تبادل الأسرى: "نحرز تقدمًا.. وهناك أخبار قريبًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا