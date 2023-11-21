أخبار الظهيرة| إجلاء 120 من المستشفى الإندونيسي.. وتنسيق "مصري - قطري" للوصول إلى هدنة بغزة

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم، بين سياسية وعربية وفنية، وفي السطور التالية، يرصد "الدستور" أبرز الأحداث خلال الساعات الأخيرة من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"الصحة الفلسطينية": إجلاء 120 شخصًا من المستشفى "الإندونيسى" لمجمع ناصر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم إجلاء نحو 120 شخصا من "الإندونيسي" لمجمع ناصر، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

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فصائل فلسطينية تعلن قصف 3 آليات عسكرية للاحتلال بقطاع غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصف ثلاث آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بثته فضائية "القاهرة الإخبارية".

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مصادر: تنسيق "مصرى - قطرى" للوصول إلى هدنة بقطاع غزة

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن وجود تنسيق "مصري - قطري" للوصول إلى هدنة بقطاع غزة، بهدف تبادل الأسرى والمحتجزين لدى طرفي النزاع.

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على ربيع يبدأ تصوير فيلم "ع الماشي" منتصف ديسمبر

يواصل نجم الكوميديا على ربيع تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد “ ع الماشي” والمنتظر عرضه خلال عام 2024.

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العاصمة الإدارية تستضيف أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية الخميس

يشهد مقر وزارة المالية المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بعد غد الخميس، انطلاق أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني؛ لبحث عدد من أوجه التعاون والمبادرات المشتركة بين البلدين بالمجالات التي تمثل أولوياتهما تجاريًا واقتصاديًا وعلميًا وتكنولوجيًا.

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رئيس الوزراء يصل البرلمان للرد على طلبات الإحاطة بشأن تدابير محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى مجلس النواب، قبل قليل، للرد على عدد من طلبات الإحاطة بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة لمنع محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة.

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الصالح العام.. وزير الداخلية يقرر إبعاد مواطن سوداني خارج البلاد

نشر عدد الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية رقم 2221 لسنة 2023 بإبعاد المواطن السوداني حاتم إبراهيم نصر من مواليد أبريل 2004 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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