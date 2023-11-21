على ربيع يبدأ تصوير فيلم "ع الماشي" منتصف ديسمبر

يواصل نجم الكوميديا على ربيع تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد “ ع الماشي” والمنتظر عرضه خلال عام 2024.

ويقوم على ربيع بعقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للعمل والمخرج محمد الخبيري للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل المقرر تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل.

و تعاقدت الجهة المنتجة لفيلم ع الماشي مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة الفيلم وجاءت القائمة المبدئية لأبطال فيلم ع الماشي، علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، وآية سماحة، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.

فيلم ع الماشي يدور في إطار اجتماعي كوميدي.

مسلسل نصي التاني

يذكر أن على ربيع عرض له مؤخرا مسلسل “نصي التاني” على احد المنصات الإلكترونية.

ومسلسل نصي الثاني يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، كل حلقة يقابل على ربيع الذي يقدم دور موظف في بنك، فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية، من بطولة على ربيع ومحمد محمود ومحمود البزاوي وسلوى عثمان وياسمين عمر، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.

وكان مسلسل أحسن أب آخر عمل درامي قدمه علي ربيع، وعرض العمل في موسم رمضان عام 2021، وضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنانة هاجر أحمد، أحمد فتحي، سامي مغاوري، جيهان خليل، أحمد جمال سعيد، إبرام سمير، محمد أوتاكا، عماد رشاد، خالد عليش، وغيرهم، والعمل من إخراج معتز التوني.

كما شارك علي ربيع في موسم أفلام عيد الفطر 2023، من خلال فيلم بعد الشر، والذي ضم أغنية سطلانة وحققت نجاحا كبيرا، وهي من غناء المطرب محمود الليثي، عبد الباسط حمودة، حسن الخلعي، وحمدي بتشان، وشارك في بطولة الفيلم كل من: الفنانة ميرنا نور الدين، رنا رئيس، ملك قورة، بيومي فؤاد، أوس أوس، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، شيرين، هالة فاخر، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.