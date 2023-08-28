الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

علي ربيع يحضر لعمل سينمائي جديد وينتظر عرض "نصي التاني"

علي ربيع
علي ربيع

يشهد الفنان علي ربيع خلال الفترة الحالية حالة من الناتعاشة الفنية، حيث يجهز لعمل سينمائي جديد بعد نجاح فيلمه الأخير “بعد الشر” ومن المقرر الإفصاح عن كافة تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

ومن جهة الأعمال التلفزيونية، ينتظر “علي” عرض أولى حلقات مسلسله الجديد “نصي التاني” نهاية الشهر المقبل، والذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، ولكن تأجل عرضه أكثر من مرة لظروف فنية.

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ويعتمد مسلسل “نصي التاني” على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وبطولة علي ربيع الذي يجسد دور موظف في بنك.

يشارك في بطولة مسلسل نصي التاني، عدد من الفنانين، أبرزهم الفنانة رنا رئيس، وفاء عامر، محمد محمود، أسماء أبو اليزيد، بسنت شوقي، ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، جيلان علاء، إيمان السيد، وغيرهم، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج  عمرو صلاح.

وكان مسلسل أحسن أب آخر عمل درامي قدمه علي ربيع، وعرض العمل في موسم رمضان عام 2021، وضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنانة هاجر أحمد، أحمد فتحي، سامي مغاوري، جيهان خليل، أحمد جمال سعيد، إبرام سمير، محمد أوتاكا، عماد رشاد، خالد عليش، وغيرهم،  والعمل من إخراج معتز التوني.

كما شارك علي ربيع في موسم أفلام عيد الفطر 2023، من خلال فيلم بعد الشر، والذي ضم  أغنية سطلانة وحققت نجاحا كبيرا، وهي من غناء المطرب محمود الليثي، عبد الباسط حمودة، حسن الخلعي، وحمدي بتشان، وشارك في بطولة الفيلم كل من: الفنانة ميرنا نور الدين، رنا رئيس، ملك قورة، بيومي فؤاد، أوس أوس، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، شيرين، هالة فاخر، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

علي ربيع نصي التاني مسلسل فيلم مسلسلات

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