الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علي ربيع: "بعد الشر" رقم واحد في الدول العربية.. نجاحه فاق توقعاتنا

الفنان علي ربيع
الفنان علي ربيع

أعرب الفنان علي ربيع، عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد "بعد الشر" والمشارك في سباق أفلام عيد الفطر 2023.

وقال ربيع خلال مداخلة للنشرة الفنية على فضائية dmc، اليوم الأربعاء: “الفليم دلوقتي في السينمات في مصر وكل الوطن العربي”، مضيفاً الحمدلله الفيلم حقق نجاح كبير في كل البلدان التي عرض بها.

وعن تحضيرات الفيلم، كشف "ربيع" أن العمل على تحضيرات الفيلم استمرت عاما كاملا، وتوقعنا ردود الأفعال قبل عرضه ولكنها فائقت حد توقعاتنا ، وأصبحنا رقم واحد في الدول العربية منذ طرح الفليم في صالات العرض.

وعن دوره في الفيلم، قال ربيع: "أنا بقدم شخصية اسمها سولي أبولبن، ولديه علاقات عاطفية متعددة حتى يقابل البطلة ويقع في حبها، وسط العديد من المغامرات الكوميدية".

وعن المنافسة مع النجوم الأخرين، قال ربيع: "موسم العيد الحالي يعتبر من أقوى المواسم، لأن فيه أكثر من 11 فيلما في السينمات".
 

أبطال فيلم بعد الشر

"بعد الشر" بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر وشيرين وضيفة الشرف ملك قورة، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

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