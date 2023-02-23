سلوى عثمان تكشف عن دورها فى مسلسل «نصى التانى» لعلى ربيع

كشفت النجمة سلوى عثمان عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «نصي التاني» للنجم على ربيع وآخرين، المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريبًا.

وأكدت سلوى أنها حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية اسمها إنصاف وتتكون أسرتها من ولد اسمه نادي ويجسد هذه الشخصية الفنان على ربيع، وبنت اسمها نهى والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة الشابة ياسمين عمر، ومتزوجة من الفنان محمود البزاوي، وتدور بينهم العديد من الاختلافات الفكرية مثلما يحدث مع العديد من الأسر مصرية عبر علاقتهما بأبنائهما بصورة كوميدية.

وأضافت سلوى، أنه ضمن أحداث المسلسل تكون لديها قناة طهى مرئية على حساباتها الرسمية تقدم من خلالها أحدث أنواع المأكولات والمشروبات والحلويات ليتابعها الكثيرون، فتعد بمثابة مشاهير "السوشيال ميديا" وغيرها.

وتابعت الفنانة أنها تتطرق دائمًا من خلال هذه القناة، إلى التحدث مع المتابعين عن حياتها الشخصية ألا وهى عن مشكلة نجلها العاطفية، وذلك بسبب تكرار عدم ارتباطه وأزماته المستمرة مع كل فتاة يقع فى غرامها، فتتمنى أن يتزوج ويجدوا لها حلًا لهذه المشكلة للتخلص منها ليعيش هنيئًا ومستقرًّا فى عش الزوجية.

- المسلسل مكون من 10 حلقات متصلة

وأشارت النجمة، إلى أن مسلسل «نصي التاني» مكون من 10 حلقات متصلة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، مضيفة، أنه خلال عرض هذه الحلقات يقابل النجم على ربيع كل حلقتين فتاة جديدة ويقع فى حبها فتكون بطلتها نجمة مختلفة عن الحلقتين الأخريين، أثناء سرد عرض هذه الحلقات وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية والكوميدية.

وأعربت «سلوى» عن أنها سعيدة بالتعاون الأول مع النجم على ربيع فوصفته، بأنه شخصية مميزة فيعمل دائمًا على خلق روح الأخوة والصداقة وكوميديا الموقف بين جميع أفراد العمل، مشيرة إلى أنه لديه نظرة إلى الإمام تلازمه دائمًا، حيث إن العامل النفسي هو سر التميز الاستثنائي، لتعامل طاقم العمل مع تصوير كل مشهد بمثابه «الماستر سين»، فهذه هي رؤية النجوم الكبار وغيرها.

جدير بالذكر بأن مسلسل «نصي التاني» بطولة نخبة من النجوم أبرزهم النجم على ربيع، محمد محمود، سلوى عثمان، محمود البزاوى، ياسمين عمر وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجمة وفاء عامر، ميرنا نورالدين، ياسمين رئيس، أسماء أبواليزيد، إيمان السيد، رنا رئيس، بسنت شوقي، جيلان علاء وآخرين وهو من إنتاج شركة «Magic peans» للمنتج أحمد الجنايني ومن قصه وسيناريو وحوار إياد صالح ورامي علي وإخراج عمرو صلاح.