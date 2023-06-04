الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تحقيق فيلمه 14 مليون جنيه في شباك التذاكر.. علي ربيع: "اللي جاي أقوى"

فيلم بعد الشر
فيلم بعد الشر

أعرب الفنان علي ربيع عن سعادته بتحقيق فيلمه السينمائي الأخير “بعد الشر” إيرادات قوية في منافسة أفلام عيد الفطر الماضي والذي يعرض حتى الآن بدور العرض السينمائية.

ونشر علي ربيع صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وعلق عليها قائلا: “الحمد لله النجاح الكبير لفيلم #بعد_الشر في كل البلاد وشكرا من كل قلبي لكل الناس اللي بتبعتلي كلام حلو ودايما تحفزني إني أعمل أفلام أحلي إن شاء الله.. اللي جاي أحلي وأقوي”.

وتخطت إيرادات فيلم “بعد الشر” للفنان علي ربيع 14 مليون جنيه في شباك التذاكر حتى الآن، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدي.

ويجسد ربيع شخصية تدعى “سولي أبو لبن” ويهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

الفنان علي ربيع بعد الشر فيلم “بعد الشر” زومبي نصى الثانى

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