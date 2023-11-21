الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد إدريس: الدولة المصرية لن تتردد فى التصدى لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

شدد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، على رفض الدولة المصرية بكافة فئاتها فكرة التهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية تحت أى مسمى من المسميات، مؤكدًا أهمية الجلسة التى يعقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة التهجير القسرى للفلسطينيين داخل قطاع غزة، فى ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية الإجرامية على سكان قطاع غزة وإصرار الاحتلال على تنفيذ مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.

txt

رئيس الوزراء يصل البرلمان للرد على طلبات الإحاطة بشأن تدابير محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة

txt

رئيس "هيئة الاستعلامات": اهتمام إعلامي عالمي بجهود مصر السياسية والإنسانية بشأن غزة

تعكس رؤية ووجهة نظر الشعب المصرى
 

وأضاف أن هذه الجلسة تعكس رؤية ووجهة نظر الشعب المصرى، ومن قبل القيادة السياسية التى حظرت منذ بداية الأزمة من فكرة التهجير، ومن ثم  الدولة المصرية لن تتردد فى التصدى لهذا المخطط الذى يمس الأمن القومى المصرى، من جانب، ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية على جانب آخر. 

محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية
 

وأشار إلى أن القيادة السياسية كانت واعية وعلى يقظة لما تريده إسرائيل وما تستهدفه من محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، موضحة أنه منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي ومصر كانت من أوائل الدول التي تندد ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية وتطهير عرقي للأشقاء في غزة.

ورفض النائب أحمد فؤاد أباظة  رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مخاولات التهجير القسري للشعب الفلسطينى من ارضه.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن لمناقشة 16 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطنيين: إن هناك  تمثيلية تحاك بالوقيعة بالدولة المصربة، وإن الجيش الإسرائيلي ارتكب كل الجرائم الإنسانية ضد الفلسطيني الأعزل  بكل بشاعة وقوة فقتلوا النساء والأطفال  داخل  المستشفيات.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب على أن مصر تدعم القضية الفلسطينية دائما وأبدا، وقال نحن نؤيد الرئيس  فى كل تحركاته وجميعا رأى حجم الجهود التى بذلتها مصر إرسال المساعدات للشعب الفلسطينى عبر معبر رفح.

عضو مجلس النواب المصرية التهجير القسرى الفلسطينيين الممارسات الإسرائيلية

مواد متعلقة

النائب حازم الجندى: تصفية القضية الفلسطينية بتهجير سكان غزة مرفوض ولن تتردد مصر فى مواجهته

نائب يكشف سر حضور رئيس الوزراء لجلسة البرلمان غدًا

برلمانى: مصر ترفض رفضًا قاطعًا تصفية القضية الفلسطينية

قيادى بمصر أكتوبر: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطنى

قيادى حزبى: قانون التصالح فى مخالفات البناء تضمن "تسهيلات جديدة"

قيادي بـ"مستقبل وطن": تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء هدفها التيسير على المواطنين

أمانة الشباب المركزية بـ"مستقبل وطن" تطلق مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للسيسي في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

بحضور أكثر من 7000 آلاف.. مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا بكفر الشيخ لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة (فيديو)

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مشاهد فاضحة وألفاظ خادشة.. فيديو كروان مشاكل وإنجى أمام النيابة العامة

مين اللى قتل الحلو؟

رئيس الوزارء يستعرض أمام "النواب" إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”