النائب أحمد إدريس: الدولة المصرية لن تتردد فى التصدى لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين

شدد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، على رفض الدولة المصرية بكافة فئاتها فكرة التهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية تحت أى مسمى من المسميات، مؤكدًا أهمية الجلسة التى يعقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة التهجير القسرى للفلسطينيين داخل قطاع غزة، فى ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية الإجرامية على سكان قطاع غزة وإصرار الاحتلال على تنفيذ مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.

تعكس رؤية ووجهة نظر الشعب المصرى



وأضاف أن هذه الجلسة تعكس رؤية ووجهة نظر الشعب المصرى، ومن قبل القيادة السياسية التى حظرت منذ بداية الأزمة من فكرة التهجير، ومن ثم الدولة المصرية لن تتردد فى التصدى لهذا المخطط الذى يمس الأمن القومى المصرى، من جانب، ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية على جانب آخر.

محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية



وأشار إلى أن القيادة السياسية كانت واعية وعلى يقظة لما تريده إسرائيل وما تستهدفه من محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، موضحة أنه منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي ومصر كانت من أوائل الدول التي تندد ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية وتطهير عرقي للأشقاء في غزة.

ورفض النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مخاولات التهجير القسري للشعب الفلسطينى من ارضه.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن لمناقشة 16 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطنيين: إن هناك تمثيلية تحاك بالوقيعة بالدولة المصربة، وإن الجيش الإسرائيلي ارتكب كل الجرائم الإنسانية ضد الفلسطيني الأعزل بكل بشاعة وقوة فقتلوا النساء والأطفال داخل المستشفيات.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب على أن مصر تدعم القضية الفلسطينية دائما وأبدا، وقال نحن نؤيد الرئيس فى كل تحركاته وجميعا رأى حجم الجهود التى بذلتها مصر إرسال المساعدات للشعب الفلسطينى عبر معبر رفح.