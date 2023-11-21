فصائل فلسطينية تعلن قصف 3 آليات عسكرية للاحتلال بقطاع غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصف ثلاث آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بثته فضائية "القاهرة الإخبارية".

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة

وكانت فضائية "القاهرة الإخبارية" قد أفادت، في نبأ عاجل، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة حفصة التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أكثر من 13 ألف شهيد حتى اليوم الثلاثاء.