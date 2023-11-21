الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية تعلن قصف 3 آليات عسكرية للاحتلال بقطاع غزة

آليات عسكرية
آليات عسكرية

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصف ثلاث آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بثته فضائية "القاهرة الإخبارية".

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة

وكانت فضائية "القاهرة الإخبارية" قد أفادت، في نبأ عاجل، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة حفصة التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أكثر من 13 ألف شهيد حتى اليوم الثلاثاء.

الفصائل الفلسطينية إسرائيل فلسطين الإحتلال الإسرائيلي آليات عسكرية للاحتلال قطاع غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: مجمع ناصر هو المستشفى الوحيد المهيأ لاستقبال المصابين

"القاهرة الإخبارية": "حزب الله" يعلن استهداف منزل لجنود الاحتلال بمستوطنة المطلة

"القاهرة الإخبارية": رصد 3 عمليات لإطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة المطلة

وزارة الاقتصاد الفلسطينية: الاحتلال أغلق 255 منشأة اقتصادية بحوارة منذ بدء العدوان

"القاهرة الإخبارية": دبابات الاحتلال الإسرائيلى تواصل حصار المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

"الدفاع العراقية" ترسل طائرة مساعدات غذائية للعريش تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال اشتباكات شمال غزة

"الغد": "تيك توك" سبب تعاطف الشباب الأمريكى مع فلسطين أكثر من دعمهم لإسرائيل

الأكثر قراءة

رموها في غرفة صرف صحي.. تفاصيل قتل سيدة وعشيقها ابنتها قبل محاكمتهما

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

واشنطن بوست: جرائم حرب وإبادة جماعية فى غزة.. وإسرائيل خسرت أكبر معاركها العالمية

بعد قليل.. استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه في وفاة مدير بنك

إحالة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في بولاق للجنايات

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. وارتفاع اليورو والاسترليني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه