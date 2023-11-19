لو فاتك التريند|موعد مباراة مصر وسيراليون وتوقعات حالة الطقس الأبرز على "جوجل"

تعددت الأخبار التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، خلال الساعات الماضية ما بين سياسية ورياضية، وعالمية، وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026 والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات

وشهدت محافظات مصر تغير في حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام الماضية، ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، معلنه توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

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مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بجميع مدارس الجمهورية



كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة على مستوى جمهورية مصر العربية على غرار ما حدث فى محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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غرفة عمليات بـ"آثار الإسكندرية" لمتابعة سقوط الأمطار

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية عن تفعيل غرفة عمليات لمتابعة المناطق الأثرية، خلال التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ مساء أمس، بالتزامن مع المنخفض الجوى الذي تشهده البلاد.

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الخارجية الأمريكية: وصول 200 طن من المساعدات الغذائية ‌لغزة

قال مكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، إنه تم توصيل ما يقرب من 200 طن من المساعدات الغذائية بالقرب من الحدود بين مصر وغزة.

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