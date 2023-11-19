الخارجية الأمريكية: وصول 200 طن من المساعدات الغذائية ‌لغزة

قال مكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، إنه تم توصيل ما يقرب من 200 طن من المساعدات الغذائية بالقرب من الحدود بين مصر وغزة.

وقال مكتب الخارجية الأمريكية في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر سابقا: تعمل الولايات المتحدة مع شركائها المصريين والدوليين لضمان نقل المساعدات الإنسانية الحاسمة بسرعة إلى غزة.

وقد وصل هذا الأسبوع ما يقرب من 200 طن من المساعدات الغذائية ‌التي قدّمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقرب من الحدود بين مصر وغزة.

"واشنطن بوست": غزو إسرائيل البري لقطاع غزة لن يتجاوز 3 أشهر

وسبق وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتوقع استمرار الغزو البري على قطاع غزة لمدة 3 أشهر، معتبرة أن مد الغزو فترة أطول من ذلك من شأنه أن يكبد اقتصاد إسرائيل خسائر فادحة بل سيؤدي لانهياره.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يتوقعون استمرار الهجوم البري على قطاع غزة لمدة 3 أشهر.

ووفقا للمسئولين الإسرائيليين، فإن مد فترة الغزو البري سيؤدي إلى انهيار اقتصاد إسرائيل، نظرا للعدد الكبير من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في الحرب على غزة.

ووفقا للمسئولين، فإن هناك حالة من الجدل في مراكز صنع القرار الإسرائيلية حول توقيت سحب بعض جنود الاحتياط وإعادة تشغيل الاقتصاد، كما يتوقع معظم كبار القادة خفض عدد القوات وسحبها خلال شهر أو شهرين وذلك وفق صحيفة واشنطن بوست.

كما يرى بعض القادة على حد قول المسئولين الإسرائيليين أن الحرب على غزة دخلت مرحلة جديدة تتطلب تقليص القوات الإسرائيلية في غزة وتقليص عمليات القصف أيضا.

وحول مستقبل غزة، قال المسئولين إن إسرائيل ليس لديها حتى الآن رؤية واضحة لليوم التالي في غزة، أي بعد انتهاء الحرب.