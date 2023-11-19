خبير علاقات دولية: معبر رفح الرئة التى يتنفس منها سكان قطاع غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن معبر رفح تحول ليصبح الرئة التي يتنفس منها سكان قطاع غزة، في ظل العدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهود المصرية على كل المستويات الرسمية والشعبية تعكس دور مصر الدائم والمستمر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ولتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة، حيث استطاعت مصر أن تنقل معاناة الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وتكسب تعاطف الدول الغربية، ومع مرور الوقت اكتشف العالم المأساة التى يعيشها الشعب الفلسطيني وبدأت النظرة تتغير.

مصر تشعر بمعاناة الأطفال في قطاع غزة

وأوضح "أحمد" أن هذا يعكس رسالة مصر تجاه الفلسطينيين وانحياز مصر للإنسانية والمفهوم الإنساني، فمصر لديها سياسة رشيدة ومحايدة، في ظل ازدواجية المعايير الغربية والفشل الغربي في اختبار غزة، وكانت مصر تشعر بمعاناة الأطفال، وتبذل كل الجهود والاتصالات والمساعي من أجل إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.