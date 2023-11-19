"التحالف الوطنى": المساعدات توازنت مع الاحتياجات المطلوبة لأهالى غزة

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن مصر تقوم بدورها العظيم في دعم الأشقاء الفلسطنين والتي لا تقود بدور الشقيقة الكبرى فقط إنما تقوم بدرو الشريك ومن هذا المنطلق يقوم التحالف بدوره تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن أهم ما يميز المساعدات التي يرسلها التحالف إلى غزة هي المرونة بمعنى استبدال المساعدات باحتياجات مناسبة لأرض الواقع في ظل الظروف التي يعيشها أهالي غزة، كما أن التحالف أرسل في الشق الغذائي الطعام سهل التحضير، وذلك بسبب صعوبة تحضير الأكل في قطاع غزة.

عضو التحالف الوطنى يتحدث عن جهود تقديم المساعدات لغزة

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى أنه بسبب صعوبة الأحوال الصحية قام التحالف بجمع أكبر قدر من الأدوية والمضادات الحيوية لمساعدة المصابين الفلسطينيين، وتوفير أدوية خاصة بالسرطان والجروح، مؤكدًا أن المساعدات توازنت مع الاحتياجات المطلوبة على أرض الواقع.