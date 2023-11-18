إعلامية فلسطينية تكشف الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطينى

قالت الإعلامية الفلسطينية إيمان بعلوشة، إن مصر دائما وجه أمان للشعب الفلسطيني ليس فقط لأنها تشاركهم الحدود، إنما هناك ترابط كبير، دم وشعب وعادات وتقاليد واحدة.

وأضافت إيمان بعلوشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن المواطن الفلسطيني خاصة المواطنين المتواجدين في مدينة غزة يشعرون بأن مصر أقرب مكان يمكنهم اللجوء إليه في أي وقت، هناك استجابة إنسانية من الشعب المصري ووسائل الإعلام والرئاسة، متابعة أن الدولة المصرية تقدم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني.

إعلامية فلسطينية توضح الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطينى من المساعدات

وتابعت الإعلامية الفلسطينية، أنها تتمنى أن تتوقف الحرب، ويرجع المواطنون إلى الحياة، فالشعب الفلسطيني يطالب بوقف إطلاق النار وحرب الإبادة بشكل ضروري، بالإضافة إلى توفير احتياجات المستشفيات والملابس والغذاء، في ظل دخول فصل الشتاء.

وأضافت أن الشعب في حاجة إلى غرف عمليات وأجهزة طبية وأدوية وبنج، وتوفير الوقود والمواد الغذائية للمواطنين في مدارس الإيواء.