ناشطة حقوقية: نساعد المواطن الفلسطيني للحصول على حق اللجوء في أوروبا

قالت الناشطة الحقوقية الليبية حنان العاشق، إن المواطن الفلسطيني ليس له حق اللجوء في أوروبا، ولذلك منذ 8 سنوات تم تأسيس منظمة في أوروبا للدفع عن حقوق المواطنين الفلسطنيني داخل أوروبا.

وأضافت الناشطة الحقوقية الليبية، خلال حوار لها ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع لي فضائية "dmc"، أن المنظمة تقوم بمساعدات المواطنين الفلسطنينن داخل أوروبا ولكن ليس في العلن حتي نساعد أكبر قدر من المواطنين الفلسطنيين لأن في أوروبا ممنوع التحدث في السياسية والدين.

الناشطة الحقوقية الليبية حنان العاشق تتحدث عن المظاهرات في إنجلترا دعما لغزة

وتابعت الناشطة الحقوقية الليبية أن من المساعدات التي حققتها المنظمة في أوروبا هي أنه تم الموافقة علي إعطاء حق اللجوء للمواطن الفلسطنين في أوروبا وبالفعل هناك أكثر من 20 ألف أسرة حصلوا عليها.