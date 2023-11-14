باحث: مصر تحاول إعادة طرح مسار السلام العادل وإيجاد حل جذرى للقضية الفلسطينية

قال محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجهود المصرية لها تأثير على الساحة الدولية في القضية الفلسطينية بإيضاح الصورة وحشد الرأي العام وتغيير الصورة أمام العالم، وهى مرتبطة بطبيعة الأهداف التي تحركت الدولة في ضوئها.

وأضاف "فوزى"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن ملف إرسال المساعدات الإنسانية واستدامة إرسال المساعدات إلى قطاع غزة كانت له أهمية كبيرة في ظل القصف المستمر من قوات الاحتلال، والملف الآخر الذي تتولاه مصر هو إقامة هدنة إنسانية ووقف تام لإطلاق النار، وهناك جهود كبيرة، ولكن هناك تعنتًا كبيرًا من إسرائيل والتي تعرقل الجهود.

مصر تتولى إقامة هدنة إنسانية ووقف تام لإطلاق النار

وأوضح الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الجهود المصرية تحاول إعادة طرح مسار السلام العادل وإيجاد حل جذرى للقضية الفلسطينية، وهذا تجسد في المواقف الدبلوماسية المصرية والرئاسية وقمة القاهرة للسلام.