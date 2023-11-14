الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: مصر تحاول إعادة طرح مسار السلام العادل وإيجاد حل جذرى للقضية الفلسطينية

محمد فوزي
محمد فوزي

قال محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجهود المصرية لها تأثير على الساحة الدولية في القضية الفلسطينية بإيضاح الصورة وحشد الرأي العام وتغيير الصورة أمام العالم، وهى مرتبطة بطبيعة الأهداف التي تحركت الدولة في ضوئها. 

وأضاف "فوزى"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن ملف إرسال المساعدات الإنسانية واستدامة إرسال المساعدات إلى قطاع غزة كانت له أهمية كبيرة في ظل القصف المستمر من قوات الاحتلال، والملف الآخر الذي تتولاه مصر هو إقامة هدنة إنسانية ووقف تام لإطلاق النار، وهناك جهود كبيرة، ولكن هناك تعنتًا كبيرًا من إسرائيل والتي تعرقل الجهود. 

مصر تتولى إقامة هدنة إنسانية ووقف تام لإطلاق النار

وأوضح الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الجهود المصرية تحاول إعادة طرح مسار السلام العادل وإيجاد حل جذرى للقضية الفلسطينية، وهذا تجسد في المواقف الدبلوماسية المصرية والرئاسية وقمة القاهرة للسلام. 

الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الجهود المصرية القضية الفلسطينية المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

التحالف الوطنى: نقل "المتحدة" أحداث العدوان من معبر رفح ساهم فى دخول المساعدات لغزة

"إكسترا نيوز" تستعرض مساعدات الشركة المتحدة دعمًا لأهالى غزة (فيديو جراف)

مصابو غزة فى مستشفى العريش: "نشكر مصر والرئيس السيسى على حفاوة الاستقبال"

وفد الشركة المتحدة يطمئن على 60 مصابا فلسطينيا بمستشفى العريش

الرئيس السيسى: نؤكد أهمية تدعيم التجارة البينية بين الدول الإفريقية

الرئيس السيسى يرحب بالدول والشركات المشاركة فى المعرض الإفريقى للتجارة البينية

المعرض الإفريقى للتجارة البينية يقدم أغنية تحت عنوان "لننطلق معًا نحو آفاق أرحب"

وزير الصناعة: منطقة التجارة الحرة الإفريقية الأكبر فى العالم

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

القبض على مدير شركة مقاولات هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية

مكالمة هاتفية وأزمة قلبية.. كواليس وفاة صيدلي ليلة زفافه بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم

استشهاد العشرات بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة