الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

جنين
جنين

أصيب شابان، واعتقل ستة آخرون على الأقل، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وقال مراسلنا إن شابين أصيبا بالرصاص الحي، خلال المواجهات الدائرة في مدينة جنين ومخيمها.

وأوضحت الوكالة الرسمية الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على المدينة ومخيمها منذ الليلة الماضية، وأنها حولت عشرات المنازل وأسطحها الى نقاط عسكرية، ونشرت قناصتها على اسطحها.

وأضافت، أن جرافات الاحتلال تواصل تجريف عدد من الشوارع وتدمير البنية التحتية فيها، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بممتلكات المواطنين ومركباتهم، كما تسببت قوات الاحتلال بإحراق منجرة تعود لمواطن من عائلة أبو سرية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في المدينة ومخيمها، وعرف من بين المعتقلين: إسلام وطيب جرادات، وأحمد محمد مناصرة، وجمال ومحمود كفريني، وحمزة عويس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فجرا.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، استشهاد المواطن عصام حسين الفايد (46 عاما) وهو من ذوي الاعاقة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم جنين، وهو شقيق الشهيدين أمجد ومحمد الفايد. بجسب الوكالة الرسمية الفلسطينية 

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من خلة الصوحة، وهم: أحمد، ومحمود، ورائد، وخليل، وحمزة، وإسماعيل عويس، ونمر مرعي من حي خروبة في المدينة.

txt

"الحوثيين": نعتزم استهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية

 

شمال قطاع غزة

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، الإجهاز على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في شمال قطاع غزة.
وقالت "القسام"، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام، عبر منصة "إكس" اليوم: مجاهدونا يُجهِزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة
وبدورها، أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه خلال اشتباكات الليلة الماضية في محاور التقدم شمال قطاع غزة، اشتبك مجاهدونا مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة.


وأشارت حماس، إلى أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة التاندوم بمنطقة الصفطاوي.

الإحتلال الإسرائيلي مدينة جنين الاحتلال شمال قطاع غزة اعتقالات

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة

تقرير: انتهاكات جسيمة تعرض لها عمال قطاع غزة داخل أراضى الـ48

عشرات المستعمرين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر يوافق على إدخال الوقود إلى غزة

رابطة العالم الإسلامى تدين قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة فى غزة

أطباء بلا حدود: الاحتلال استهدف إحدى قوافلنا فى مجمع الشفاء

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث فى معارك بغزة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاستقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه (خاص)

أسامة الغزالى حرب يعتذر عن "حسن ظنه بالإسرائيليين"

"حكاية وطن".. إنجازات الدولة فى مجال الطاقة على مدار الـ9 سنوات الماضية

عالمان مصريان ضمن قائمة "أكثر الباحثين استشهادًا على مستوى العالم"

مباحثات مصرية أمريكية مكثفة لتحقيق الهدنة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

محافظ بني سويف يهنئ عبد النبي حسن بلقب أفضل ليبرو في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلي يتسبب في انقطاع خدمة الهواتف في جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة