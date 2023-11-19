اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

أصيب شابان، واعتقل ستة آخرون على الأقل، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وقال مراسلنا إن شابين أصيبا بالرصاص الحي، خلال المواجهات الدائرة في مدينة جنين ومخيمها.

وأوضحت الوكالة الرسمية الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على المدينة ومخيمها منذ الليلة الماضية، وأنها حولت عشرات المنازل وأسطحها الى نقاط عسكرية، ونشرت قناصتها على اسطحها.

وأضافت، أن جرافات الاحتلال تواصل تجريف عدد من الشوارع وتدمير البنية التحتية فيها، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بممتلكات المواطنين ومركباتهم، كما تسببت قوات الاحتلال بإحراق منجرة تعود لمواطن من عائلة أبو سرية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في المدينة ومخيمها، وعرف من بين المعتقلين: إسلام وطيب جرادات، وأحمد محمد مناصرة، وجمال ومحمود كفريني، وحمزة عويس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فجرا.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، استشهاد المواطن عصام حسين الفايد (46 عاما) وهو من ذوي الاعاقة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم جنين، وهو شقيق الشهيدين أمجد ومحمد الفايد. بجسب الوكالة الرسمية الفلسطينية

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من خلة الصوحة، وهم: أحمد، ومحمود، ورائد، وخليل، وحمزة، وإسماعيل عويس، ونمر مرعي من حي خروبة في المدينة.

شمال قطاع غزة

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، الإجهاز على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام، عبر منصة "إكس" اليوم: مجاهدونا يُجهِزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة

وبدورها، أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه خلال اشتباكات الليلة الماضية في محاور التقدم شمال قطاع غزة، اشتبك مجاهدونا مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة.



وأشارت حماس، إلى أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة التاندوم بمنطقة الصفطاوي.