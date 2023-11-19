"الحوثيون": نعتزم استهداف السفن التى تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية

أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، صباح الأحد، عن أن الجماعة تعتزم استهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية.

وقال، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، صباح اليوم، إن الأمر يأتي انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية، واستجابة لمطالب الشعب اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة للمظلومين في غزة.

ولفت إلى أن الجماعة ستستهدف السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والسفن التي تشغلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وطلبت من جميع الدول سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفنها بالابتعاد عن هذه السفن.

سياسة العقاب الجماعى التى ينتهجها الاحتلال الإسرائيلى

وفي وقت سابق، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال فرضت جملة إجراءات تنكيلية إضافية بحق المعتقلين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هذه الإجراءات العقابية تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني.

وتطرقت إلى جملة العقوبات والتضييقات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، على النحو التالي:

الشبابيك في الغرف تبقى مفتوحة 24 ساعة، حيث يكون البرد قارسا، خصوصا في ساعات الليل، وقد تم سحب الحرامات والملابس من الأسرى.

الأطباء لم يزوروا الأقسام منذ أكثر منذ 40 يوما، على الرغم من أن هناك حالات مرضية حرجة ومزمنة وبحاجة لمتابعة دائمة، بل تم توقيف الأدوية عن 70% من المرضى، والاكتفاء بالمسكنات، وبكميات محدودة جدا.

الطعام سيئ جدا وغير ناضج ورائحته وطعمه كريهان جدا، والكميات قليلة وغير كافية.

عدم السماح للأسرى بالخروج ساحة الفورة.

سحب كافة الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية والملابس والحرامات والمخدات.

تقطع الكهرباء يوميا من الساعة الـ6 مساء حتى الـ6 صباحا.

الغرف مكتظة جدا، وهناك أسرى ينامون على الأرض.

النقطة الأصعب هي الاعتداءات المتكررة على الأسرى في الغرف على أقل الأسباب وحتى دون سبب، والاقتحامات المتكررة لوحدات التفتيش والقمع بشكل وحشي وهمجي.

الحرمان من الكانتينا.

الحرمان من زيارة المحامين والأهل.

لا يسمح للأسرى بشرب المياه المعدنية، ويتم تعبئة الماء من صنبور مياه الحمام.

لا يسمح للأسير باقتناء ملابس، باستثناء غيار واحد فقط وملابس داخلية واحدة فقط، وإذا اتسخت الملابس يضطر إلى غسلها والانتظار حتى تجف للبسها.