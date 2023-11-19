الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أطباء بلا حدود: الاحتلال استهدف إحدى قوافلنا فى مجمع الشفاء

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، أن إحدى قوافلها قد تعرضت لهجوم متعمد من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال إجلائها من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي اليوم الأحد، إن أحد أقارب موظفيها استشهد وأصيب آخر في الهجوم على القافلة التابعة لها.

وأضافت المنظمة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقرًا لها، أن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصًا من موظفيها الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، مبينة أن آلاف المدنيين في مدينة غزة يتعرضون لخطر الموت بما في ذلك أكثر من 100 من موظفيها وعائلاتهم.

وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

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وزارة الصحة الفلسطينية

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس السبت 18 نوفمبر أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح، منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وارتقى خلال الفترة ذاتها، 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحًا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

فيما توقفت عن العمل 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن قصف الاحتلال أو نقص الوقود.

منظمة الصحة العالمية

وأمس طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة في الوقت الذي تعمل فيه المنظمة على وضع خطة لإنقاذ المرضى المتبقين من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، في أسرع وقت ممكن.

وجاء في منشور لأدهانوم جيبريسوس عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا، أن الموظفين زاروا المستشفى يوم السبت ووجدوا أن "الوضع يرثى له".

وقال: "رأى الفريق أن المستشفى لم يعد قادرًا على أداء وظيفته: لا يوجد ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا وقود، كما استنفدت الإمدادات الطبية".

اطباء بلا حدود الإحتلال الإسرائيلي غزة وزارة الصحة الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي

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