ردود الأفعال العربية المنددة بجريمة قصف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة

تواصلت ردود الأفعال المنددة بالمجزرتين اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد استهدافها مدرستي الفاخورة وتل الزعتر شمال قطاع غزة، التابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

مصر جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة، التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلًا عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

مجلس التعاون الخليجي: قصف مدرسة الفاخورة يتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والإنسانية

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته للقصف الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال البديوي إن هذا العمل العدواني، الذي استهدف المدنيين الأبرياء، يمثل خرقًا واضحًا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، ويتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والإنسانية.

وجدّد رفضه التام لأي استهداف ممنهج ضد أرواح المدنيين الأبرياء، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار، مع ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، داعيًا إلى تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد التزام دول مجلس التعاون بموقفها الثابت، بدعم جميع الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوريّ لوضع حد لهذه الأعمال العدوانية ولتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد الذي يهدد الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الكويت تدين المجزرة الشنيعة وتدعو لضمان حماية الشعب الفلسطيني

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، رفض دولة الكويت القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون العزّل في قطاع غزة.

وجددت مطالبتها بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني والمنظمات والجمعيات الإغاثية والعاملين فيها، داعيةً إلى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

البحرين تدعو إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن بشأن إقامة هُدن وممرات إنسانية

وأكدت البحرين أن القصف الإسرائيلي لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر، والذي تسبب في استشهاد العشرات من المدنيين الأبرياء، انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية كافة.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية دعوتها للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، ورفض استهداف المدارس والمستشفيات والأعيان المدنية، وضرورة التطبيق الفوري والملزم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بشأن إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، ولضمان وصول السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، واتخاذ ما يلزم لإنهاء الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية.

الإمارات تدين القصف الإسرائيلي على مدرستين في غزة

أدانت الإمارات القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر والهجمات غير الإنسانية التي تشنها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة، مؤكدةً رفض الإمارات القاطع لاستهداف المؤسسات والأعيان المدنية في القطاع.

وشدّدت وزارة الخارجية الإماراتية على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدةً أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.