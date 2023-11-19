الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربى: استهداف الاحتلال الإسرائيلى النازحين فى مدارس الإيواء جريمة حرب

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أدان البرلمان العربى، بأشد العبارات، قصف الاحتلال الإسرائيلي المروع مدرستي  الفاخورة وتل الزعتر التابعتين لوكالة الأونروا، والذي أدى لارتقاء المئات من الشهداء والجرحى، من الأطفال والنساء والشيوخ، في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

البرلمان العربي يطالب بمحاسبة إسرائيل  

واعتبر البرلمان العربي قصف المدارس والمستشفيات التي تؤوي المئات من النازحين جريمة حرب أخرى كاملة الأركان، تقتضي التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبيها، فضلًا عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل غياب موقف دولي يوقف الحرب المستعرة في قطاع غزة. 

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن والأمم المتحدة بممارسة ضغط حقيقي على القوة القائمة بالاحتلال، من أجل وقف المجازر وآلة الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد. 

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تظاهرات فرنسية للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

مجزرة جديدة فى مدرسة الفاخورة

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق النازحين فى مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول عشرات الشهداء إلى المستشفى الإندونيسي، في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فى المدرسة، التى تؤوى آلاف النازحين شمال قطاع غزة، فيما أفاد تليفزيون فلسطين باستشهاد 200 شخص.

يذكر أن مدرسة الفاخورة تعرضت فى الرابع من الشهر الجارى إلى قصف مباشر من قبل طائرات الاحتلال، ارتقى خلالها 12 مواطنًا على الأقل، وأصيب 54 بجروح.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجازر الجماعية المتلاحقة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والتى كان آخرها المجزرة البشعة فى مدرسة الفاخورة المليئة بالنازحين قسرًا.

البرلمان العربي الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل الأونروا الفاخورة تل الزعتر

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