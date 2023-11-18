السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدًا نظرًا لسوء الأحوال الجوية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمين) بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن استمرار رفع حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط أمطار، مشيرة إلى أنه من المتوقع مساء اليوم أن تشهد مناطق من المحافظة أمطارًا متوسطة الشدة مساءً، بالتزامن مع نوة المكنسة.

وأوضحت الشركة في بيانها اليوم أن المتوقع سقوط الأمطار على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبًا، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 45-55 كم/ س، مع ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط والتي تتراوح بين  2  و3 أمتار.

وكانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قد استعدت لبدء موسم النوات بتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

محافظ الإسكندرية سوء الأحوال الجوية تعطيل الدراسة حاة الطقس نوة المكنسة

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