الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بجميع مدارس الجمهورية

المدارس
المدارس

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة على مستوى جمهورية مصر العربية على غرار ما حدث فى محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المصادر، لـ"الدستور"، إن قرار تعطيل الدراسة يكون من المحافظ وليس من الوزارة، مؤكدة أن الوزارة لم تصدر أى قرار بتعطيل الدراسة على مستوى المحافظات، ولكنه قرار يأتى من المحافظة.

اقرأ أيضًا

txt

"الأرصاد": طقس غير مستقر اليوم وأمطار غزيرة ورعدية (فيديو)

وأكدت المصادر أن الدراسة مستمرة فى القاهرة والجيزة، ولم يتم إصدار أى تعليمات أو قرارات بتعطيلها.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن عن تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

 

الامطار بسب سوء الأحوال الجوية تعطيل الدراسة تعطيل الدراسة تعطيل الدراسة اليوم في الأإسكندرية بجميع مدارس الجمهورية

مواد متعلقة

"فلسطين في قلوبنا".. ماذا فعلت مصر لإنقاذ أطفال غزة؟

أخبار هذا المساء|السيسي يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسي.. وسلوى عثمان تكشف اللحظات الأخيرة بحياة والدهاا

طبيبة تشيد بقرار مصر بنقل أطفال الخدج من غزة لعلاجهم في مصر: سينقذ حياتهم

"عدم استقرار".. تفاصيل منخفض جوي تتعرض له البلاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وقيمة الاشتراكات

منتخب مصر في المجموعة الأولى ويواجه الكويت في افتتاح البطولة العربية المدرسية

"شروق" بعد تحقيق "المتحدة" حلمها: شكرًا.. وإن شاء الله أكون قد المسئولية

"التعليم" تستعد لإطلاق البطولة العربية المدرسية غدًا

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": مقتل 6 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة في غزة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام سيراليون فى تصفيات المونديال؟

مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بجميع مدارس الجمهورية

سيارة مسرعة تدهس مواطنا على طريق الهرم

الحاجة فاطمة: "الرئيس السيسى عمل كل حاجة زينة وعاوزينه يكمل معانا"

موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقات الأخيرة عبر dmc وwatch it

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن":أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث فى معارك بغزة

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو