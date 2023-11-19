مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بجميع مدارس الجمهورية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة على مستوى جمهورية مصر العربية على غرار ما حدث فى محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المصادر، لـ"الدستور"، إن قرار تعطيل الدراسة يكون من المحافظ وليس من الوزارة، مؤكدة أن الوزارة لم تصدر أى قرار بتعطيل الدراسة على مستوى المحافظات، ولكنه قرار يأتى من المحافظة.

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وأكدت المصادر أن الدراسة مستمرة فى القاهرة والجيزة، ولم يتم إصدار أى تعليمات أو قرارات بتعطيلها.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن عن تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.